Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
На 719 складах 15 областей України нині, за даними Мінприроди, зберігається близько 8200 тонн непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин. Зокрема в семи районах Черкаської області — понад 282 тонни пестицидів. Більша частина з них — 240 тонн — захоронені в смт. Єрки Катеринопільського району. Сховище тут у незадовільному стані, оскільки частину його ще декілька років тому розгерметизували, аби провести утилізацію.
Черкащина — одна з перших серед областей України взялася за підготовку до утилізації пестицидів. Нині тут досліджують стан об’єктів та приводять до ладу документацію. Облдержадміністрація надіслала до Мінприроди звернення про виділення коштів на утилізацію небезпечних речовин у межах обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки.
Перший заступник голови облдержадміністрації Тарас Висоцький, який узяв участь у виїзній нараді з профільними структурами, зауважив:
— Вирішення питання екологічно безпечного знешкодження чи утилізації непридатних до використання відходів пестицидів, накопичених у країні за радянських часів, набуло загальнодержавного значення. Його ж нещодавно обговорювали на всеукраїнській нараді в Мінприроди України. Нині з’явилися механізми, як утилізувати небезпечні відходи за кордоном. Добре, що є підприємства, які готові допомогти запустити утилізацію пестицидів в Україні з 2020 року. Черкащина ініціювала роботу в цьому напрямку найпершою, тож нам і буде найскладніше. Утім маємо комплексно підійти до вирішення питання.
Після огляду місць накопичення непридатних пестицидів фахівці окреслили першочергові заходи для керівників структур АПК, Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області, управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації. Зокрема рекомендували ініціювати відбір проб ґрунтів, повітря та підземних вод.