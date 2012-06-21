Черкащині останнім часом таланить на події, пов’язані з великими грошима. Спочатку рекордний виграш у лотерею, згодом глечик зі скарбом.
У селищі міського типу Катеринополі продали лотерейний білет, на який випав виграш на рекордну суму — понад 17 мільйонів гривень. Переможець досі не з’явився, і його долею перейнялося майже все село. Невідомий щасливець відгадав номери семи кульок. Після оподаткування він має одержати 14,28 мільйона гривень, однак уже понад тиждень не дає про себе знати. Переможець має право звертатися по виграш протягом наступних півроку. Суму він отримає не всю одразу, а кількома траншами впродовж кількох місяців.
Жителі селища новину про виграш сприйняли по-різному. «Людина виграла половину нашого Катеринополя, — каже дехто. — Тож хай бере свій виграш і тікає звідси. Адже заплатить за компослуги — і гроші розтануть». Є й такі, хто не дуже вірить в існування переможця. Новина про ймовірного скоробагатька дійшла і до селищної ради. Там сподіваються, що він інвестує гроші в рідне селище, і вже навіть прикинули, куди їх витратять. У районному центрі є до чого докласти сил і ресурсів: приміром благоустрій вулиць і ремонт шляхів.
Тим часом у сусідній Лисянці, копаючи траншею під фундамент приватного будинку, знайшли глечик, у якому, за попередніми даними, було 25 старовинних монет. За переказами старожилів, у цьому місці жила багата родина ще з часів Богдана Хмельницького та Івана Гонти.
Проте віку знахідки поки що не встановлено, оскільки її вирішили не чіпати. Металошукач показав наявність поряд ще великого за розміром металевого предмета. Про знахідку повідомили начальника управління з охорони культурної спадщини облдержадміністрації Миколу Сухового.