Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

Під Новий рік у зимовому саду воєнізованого газорятувального загону ПрАТ «АЗОТ» буйно зацвіли бананові дерева. І хоч батьківщиною бананів, як відомо, є тропіки Південно-Східної Азії, однак і в Черкасах вони почуваються чудово. На деревах уже дозріває кілька кетягів плодів. Кілька з них скуштували бійці загону.

Цього року тут також уродили лимони, завдяки чому загін забезпечений надійним профілактичним засобом від застуди.

Як розповіла редакторка газети «Черкаський «Азот» Євдокія Мацокіна, в зимовому саду підприємства вже кілька років успішно вирощують тропічні фрукти: банани, лимони, гранати. На території виробничого підрозділу, крім того, виріс цілий березовий гай, незабаром порадує першими плодами молодий фруктовий сад. Бійці загону, які відмінно справляються зі своїми основними обов’язками, планують і надалі розширювати асортимент екзотичних плодових рослин.