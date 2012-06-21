Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Незабаром мине чотири роки, як поблизу міста Авдіївка на Донбасі в ході мінометного обстрілу українських позицій загинув сумчанин Артур Абрамітов. З метою вшанування пам’яті Почесного громадянина міста Суми на приміщенні державного педагогічного університету ім. А. Макаренка, де навчався воїн, відкрили меморіальну дошку.

У церемонії взяли участь його рідні, близькі, друзі, представники влади, громадськості, студентства, духовенства. У почесній варті — воїни 27 артилерійської бригади ім. П. Калнишевського.

Як наголосив міський голова Сум Олександр Лисенко, ім’я Артура Абрамітова назавжди залишиться в пам’яті сьогоднішнього і майбутніх поколінь українців, адже заради них він віддав найдорожче — своє життя.

Право відкрити дошку, яку освятили капелани 15 мотопіхотного батальйону «Суми», надали бойовим побратимам Артура. За загиблим відправили поминальну панахиду.

Це вже третя меморіальна дошка на фасаді сумського педагогічного вишу — поруч із раніше відкритими на честь Героя України Олександра Аніщенка та Народного Героя України Андрія Кривича, життя яких також було тісно пов’язане із педагогічним вишем.