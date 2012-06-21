За добу, що минула, в Києві на коронавірус захворіли 65 осіб, з них семеро медиків. На жаль, три випадки летальні. Загалом підтверджений діагноз на COVID-19 мають нині 2475 киян.
Про це під час брифінгу 21 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
За добу захворіли 43 жінки віком 18-89 років і дві дівчинки 5 і 7 років та 19 чоловіків 19-82 років і хлопець 16 років. До стаціонарів міста доправлено 20 пацієнтів. Решта лікуються вдома на самоізоляції під контролем медиків.
Найбільше захворілих виявили в Дарницькому та Святошинському районах – по 10 випадків – та в Голосіївському – 9.
Одужали за добу 9 киян. Загалом від початку пандемії вірус здолали 315 жителів міста.
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«Урядового кур’єра»