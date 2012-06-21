На дні литовського озера Асвяя знайшли скелет середньовічного лицаря, який загинув понад 500 років тому. Знахідка була виявлена під час підводного дослідження опор дерев'яного Дубінгяйського мосту.



Знайдені в воді людські рештки стали справжньою загадкою для фахівців. Справа в тому, що вони були виявлені на глибині дев'яти метрів під шаром бруду і піску. Також поруч з ним знаходилася зброя та інші предмети, які допомогли експертам ідентифікувати воїна. Однак не зовсім зрозуміло, як солдат потрапив в озеро. Знахідка не є традиційним похованням. А відкладення піску утворилися, ймовірно, з плином часу.



Ще однією таємницею є і сам скелет. Вивченням кісток зайнялися фахівці медичного факультету з Вільнюського університету. У результаті експерти прийшли до висновку, що рештки належать чоловікові, який помер в XVI столітті. Але вчені поки що не можуть сказати, що послужило причиною смерті.



Експерти відзначили, що раніше в цьому регіоні вже знаходили стародавні поховання лицарів. Однак це перший випадок, коли лицаря середньовіччя виявили на дні озера.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»