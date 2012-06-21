Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Кажуть, що у водоймах Полтавщини мало риби тому, що її майже всю вибили електровудками або виловили забороненими знаряддями лову браконьєри. На жаль, браконьєрство на місцевих річках справді процвітає. Найбільше — на Дніпрі.
Нещодавно працівники водної поліції разом із небайдужими громадянами припинили там злочинну діяльність одного такого угруповання, яке, вдумайтесь!, наловило, читай винищило, за раз 600 кілограмів риби, завдавши своїми діями збитків на 350 тисяч гривень. Окрім лящів, пліток, судаків та іншої риби, у ненажерливих людців вилучили півтора кілометра сіток різного калібру. Й ніхто не дасть гарантії, що частина їх з уловом не залишилася непоміченою у воді.
Проте для водного патруля найобразливіше інше, що зустріли поміж затриманих колишнього рибінспектора. І що втікаючи від переслідування, браконьєри спробували їх втопити, використавши замість тарана свій човен. І тільки завдяки професіоналізмові патрульних, історія має щасливий кінець.
Подейкують, що під час затримання браконьєрів добряче відлупцювали. Наскільки це відповідає дійсності, зараз з’ясовує ДБР. Відкрито кримінальне провадження за ст. 249 (незаконний рибний промисел) Кримінального кодексу України.