На території окупованого Донецька просів ґрунт на понад два десятки сантиметрів. Про це під час презентації звіту «Екологічна ситуація на території Донецької та Луганської областей» повідомив очільник Міністерства з тимчасово окупованих територій Вадим Черниш.
«Територія Донецька: тут ми фіксуємо просідання грунтів на 20—25 сантиметрів. Це бачимо завдяки супутниковому моніторингу. І це означає, що фактично провалюється поверхня міста Донецька», — цитує Укрінформ слова урядовця.
На думку експертів, просідання ґрунтів пов’язано з тим, що шахтні води перестали відкачувати і, як наслідок, немає відливу води. «На нашу думку, це може загрожувати житловим кварталам і соціальній інфраструктурі загалом, і йдеться не лише про промислову інфраструктуру», — багатозначно натякнув міністр. Він зауважив, що у звіті йдеться про приблизно дві сотні об’єктів на сході Україні, які становлять загрозу для місцевого населення.