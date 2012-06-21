Підтримку мирного врегулювання конфлікту на Донбасі підтвердили учасники чергового засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулося у Мінську. Про це за підсумками роботи повідомив спеціальний представник нинішнього голови ОБСЄ в Україні і в Тристоронній контактній групі посол Мартін Сайдік.
«Після берлінської зустрічі «нормандської четвірки» на рівні міністрів закордонних справ сторони вкотре підтвердили підтримку мінських угод і мирного врегулювання конфлікту. Я впевнений, що активізація «нормандського формату» на різних рівнях надасть суттєвого політичного імпульсу і нашій роботі тут, у Мінську», — запевнив пан Сайдік.
За його словами, цьогоріч на лінії зіткнення вдається утримувати тенденцію зменшення цивільних жертв. «Цього року порівняно з аналогічним періодом торік вдалося значно скоротити кількість жертв серед мирного населення. Загальна кількість жертв зменшилася на 55%, а кількість загиблих — на 37%. Проте маю наголосити, що навіть одна людська жертва — це вже занадто багато. На жаль, цього року серед загиблих на одну дитину більше, ніж торік. Це мене дуже обурює», — цитує УНІАН слова спецпредставника ОБСЄ.
Цього разу робоча підгрупа Тристоронньої контактної групи з питань безпеки обговорювала ситуацію поблизу Донецької фільтрувальної станції й питання, пов’язані з розведенням сил і засобів на узгоджених ділянках.
«Економічна робоча підгрупа обговорювала подальші кроки з відновлення і поліпшення мобільного зв’язку Vodafone-Ukraine в ОРДО і ОРЛО. Було зазначено, що для відновлення повноцінного якісного зв’язку ще знадобиться час, а також чималі технічні інвестиції», — констатував посол. Учасники цієї підгрупи розглянули питання водопостачання в системах «Карбоніт» і «Вода Донбасу».
«Робоча група з гуманітарних питань обговорювала теми обміну утримуваними, а також пошуку зниклих безвісти. Важливою темою дискусій у групі було поліпшення умов перетину лінії зіткнення цивільним населенням, зокрема у Станиці Луганській, і ремонт підходу до мосту на північному березі річки Сіверський Донець», — зазначив він.
За інформацією Сайдіка, політична робоча підгрупа Тристоронньої контактної групи продовжила обговорювати питання, пов’язані з імплементацією «формули Штайнмаєра», амністією і модальностями місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Наступне засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську заплановано на 27 червня. Можливо, хоч тоді вдасться досягти конкретних домовленостей.