Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Чоловік, який на території прифронтової Донеччини взявся продавати гранатомети, тепер наступні п’ять років проведе за гратами. За аргументованої підтримки прокуратури Донецької області суд визнав винним підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 1. ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами) і призначив йому покарання у вигляді реального позбавлення волі.
У ході досудового розслідування встановлено наступне. У жовтні 2018 року 28-річний мешканець сусідньої Луганської області – раніше засуджений за залишення місця служби приїхав на відпочинок до мальовничого Святогірська на Донеччині. Саме тут – у одному із занедбаних будинків він несподівано натрапив на два заховані гранатомети РПГ-22. Про свою знахідку чоловік не став повідомляти правоохоронців, а ретельно переховав її у іншому місці і став напитувати покупця на свій «товар».
Такий відшукався вже в наступному році: 19 лютого 2019-го зловмисник зустрівся із бажаючим придбати два протитанкові гранатомети на автостанції Слов’янська, звідки вони поїхали до місця схованки. Незаконний продаж зброї відбувся і «підприємливий» чоловік розбагатів на 8 тисяч гривень. Щоправда, витратити гроші він не встиг, бо того ж дня його затримали правоохоронців, під охороною і наглядом яких він тепер перебуватиме п’ять років.