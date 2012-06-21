Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

Пандемія COVID-19 для медичних працівників і жителів Донецької області залишається проблемою №1, а тим часом усім додає клопоту ще й сезонний наступ грипу. За свідченнями фахівців, епідемічний поріг досі в середньому по області перевищено на 15%, що вважається не високим рівнем, однак медики наполегливо рекомендують землякам дотримуватися усіх протиепідемічних пересторог.

А тим часом триває протистояння коронавірусній інфекції: на початок зими завантаженість ліжок у медичних закладах краю, які попередньо визначили для профільної госпіталізації осіб із ковідом, складає 35%. Цю цифру назвали у департаменті охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації: за словами начальника управління організації та розвитку медичної допомоги населення профільного департаменту ОДА Олександра Педенка досі з підозрою на COVID-19 госпіталізовано 645 осіб, а ще 600 людей перебувають у стаціонарних відділенням із вже підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції.