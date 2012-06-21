Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

У Донецькій області кожен житель, який стає пацієнтом медичного закладу із захворюванням на COVID-19, має отримувати окремі безкоштовні послуги. Зокрема так званий «COVID-пакет» передбачає певні медичні препарати та ін’єкції, які призначені для лікування людей від згаданої хвороби у підготовлених для цього стаціонарних відділеннях. А ще сюди входять окремі медичні обстеження та консультація лікаря.

Хто виділяє кошти на лікування? Як уточнили в департаменті охорони здоров’я Донецької ОДА, кожен медичний заклад, який опікується хворими на коронавірус, попередньо укладає договори із Національною службою здоров’я України, що фінансує придбання згаданих ковід-пакетів. За словами директора департаменту Володимира Колесника, на Донеччині відповідні угоди вже підписали 24 медичні заклади, де лікування у стаціонарних відділеннях пацієнтів у середньому та важкому стані відбувається коштом бюджету. Ще 4 лікарні поки перебувають у процесі і вже подали документи.

За минулу добу на Донеччині лабораторно підтверджено ще 423 випадки COVID-19. Всього з початку пандемії захворіли 24 тисячі 175 осіб: 14 тисяч 738 людей вже одужали, 444, на жаль, померли.