Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



У прифронтовому місті Торецьк Донецької області після тривалої перерви нарешті відновлюється повноцінне водопостачання. Аварія, а точніше, кілька поривів на водогоні «Горлівка-Торецьк» залишили без води жителів згаданого міста та ще низки населених пунктів ще 4 січня.

І хоча ремонтні бригади КП «Вода Донбасу» були готові відразу приступити до усунення пошкоджень, спершу довелося дочекатися письмових гарантій безпеки роботи у так званій «сірій зоні». Через це до ремонтних робіт на аварійному водогоні фахівці змогли приступити тільки 8 січня. І того ж дня у тому районі, де працювали люди, аби відновити водопостачання, з боку позицій російських окупаційних військ було зафіксовано два випадки порушення гарантій безпеки для ремонтників і режиму припинення вогню.

Нині ремонт вже завершено і почалося заповнення системи водогону для подальшої подачі води споживачам двох міст і кількох селищ Донеччини.