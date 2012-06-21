Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Неабиякий ризик, із яким щодоби під час чергувань зіштовхуються медичні працівники, опікуючись пацієнтами, враженими коронавірусною інфекцією, важко заперечити. А черговим тому підтвердження є наступна похмура реальність: у Донецькій області з початку поширення пандемії COVID-19 цією хворобою вражені вже більше 1 тисячі 100 медиків.
На жаль, не всі з них змогли подолати недугу. Як уточнив заступник начальника управління організації і розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА Олександр Педенко, 11 лікарів та один медичний працівник середньої ланки померли.
Відчуваючи дефіцит кваліфікованих лікарів, на Донеччині для чергувань в опорних пунктах з потерпілими від COVID-19 залучають всіх медиків, які мають можливість перекваліфікуватися для роботи у згаданих закладах.
З початку наступу коронавірусної хвороби нею у Донецькій захворіли 21 344 особи, 9653 одужали, а 373 померли.