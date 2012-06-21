Співробітники Донецького обласного краєзнавчого музею, що працює нині у Краматорську, запропонували відвідувачам незвичну, але дуже цікаву і пізнавальну виставку «Від кременю до кремнію». Цей проєкт нагадує жителям міста і всього краю, що перші люди мешкали на Донбасі ще понад 100 тисяч років тому, а одним з найперших їх ремесел у кам’яну добу було виготовлення знарядь праці чи зброї із кременю.
Задум і головна фішка інтерактивного проєкту в тому, що відвідувачі музею зможуть не тільки побачити експонати з далекого минулого. Усім охочим пропонують взяти участь в археологічних розкопках в імпровізованій пісочниці, разом зі співробітником музею виготовляти знаряддя праці з кременю, а ще… пограти на приставці в перші комп’ютерні ігри на старезному телевізорі. Тобто ідея виставки в тому, щоб допомогти землякам простежити технологічний прорив людства — від примітивних знарядь і зброї із кременю до цифрових технологій на основі кремнієвих процесорів.
У музеї можна ознайомитися з документами, фотоматеріалами та розповіддю про життєвий шлях науковця Станіслава Самойленка, який 90 років тому народився в сусідній Дружківці і був причетним до створення моделей комп’ютерних мереж, роботу яких неможливо уявити без кремнію.
Разом із проєктом «Від кременю до кремнію» в музеї діє фотовиставка «Таємниці курганів та археологічні розкопки від А до Я», а в одному із залів приваблює запахом чаю, завареного із степових трав, створена тут фуд-зона «Аромат степу». Відкриття виставки приурочили до травневого Всеукраїнського дня краєзнавства, а триватиме вона аж до 1 липня.