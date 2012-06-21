У Службі автомобільних доріг Донецької області запевняють: відремонтовані ділянки автомобільних шляхів у регіоні за технологією холодного ресайклінгу (регенерації) матимуть гарантійний строк експлуатації, як мінімум, десять років. Фахівці стверджують, що цей метод дозволяє відновлювати втрачені якості дорожнього покриття та суттєво посилити його додатковим шаром із органо-мінеральної суміші. Спеціальні високопродуктивні і багатофункціональні дорожні агрегати на місці поточного ремонту подрібнюють старе покриття і змішують його з новими будматеріалами. Далі відбувається ущільнення додаткового шару важкими дорожніми котками і тільки після стабілізації цієї основи шляху ремонтники вкладають наступний дорожній «одяг» - асфальтобетонного покриття. Зараз на території Донеччини із використанням згаданої перспективної технології дорожні робітники відновляють ділянки «вбитих» доріг на маршрутах Лиман-Слов’янськ та Цукурине – Новоселидівка. І вже невдовзі водії зможуть оцінити якість цих відремонтованих автомобільних шляхів.
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