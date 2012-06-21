Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

Карагана скіфська, ковила українська, горицвіт волзький, ковила гранітна, сон богемський, ковила волосиста, гіацинтик Палласів, ковила пірчиста, тюльпан змієлистий, ковила Лессінга, косарики тонкі, ковила найкрасивіша, деревій голий, тюльпан гранітний, плодоніжка блощична, тюльпан дібровний…

А півники солелюбні, гвоздика видовжена, мигдаль низький, рястка Фішера чи ластовень проміжний? Ці та чимало інших рідкісних рослин, занесених до «Зеленої книги України» та Червоної книги досі збереглися на Донеччині у цілинному степу з відслоненнями грантів на правому березі річки Каратиш між Українським степовим природним заповідником «Кам’яні могили» та селом Українка. І саме ця територія у Нікольському районі віднедавна входить до створеного ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Кручі» площею понад 172 гектари.

Фахівці уточнюють, що це перший об’єкт природно-охоронного фонду, створений у Донецькій області за минулі 10 років. А окрім великої кількості рідкісної флори, у згаданому первісному степу немало також тварин, птахів, комах чи плазунів, які також занесені до Червоної книги України, оскільки перебувають під загрозою зникнення. Отож після створення заказника «Кручі» з’явилося значно більше впевненості та надії, що всі згадані аборигени степу вдасться зберегти і для майбутніх поколінь.