Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

Улюблені зимові свята, яких із нетерпінням чекає дітвора, вже розпочалися: у Донецькій області почали працювати більше трьох десятків резиденцій Святого Миколая. У цьому першими отримали нагоду пересвідчитися малі відвідувачі цих казкових закладів з міст Бахмута, Краматорська, Маріуполя, Добропілля, Слов’янська, Костянтинівки, Лиману, а також із менших населених пунктів у Волноваському, Мангушському та Мар’їнському районах прифронтового краю.

Окрім святкових резиденцій, уточнили в Донецькій ОДА, Святий Миколай буде зустрічатися з дітьми, які чекають від нього подарунків, також на базі обласних закладів позашкільної освіти. Само собою, такі заходи не обмежуються тільки врученням солодких та інших гостинців, адже дітлахи залюбки візьмуть участь у розважальних програмах, інтерактивних іграх та вікторинах, читатимуть вірші та співатимуть пісень. А ще вони власноруч гуртом виготовлятимуть новорічні та різдвяні подарункові сувеніри, які невдовзі презентують своїм рідним чи друзям.