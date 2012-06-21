Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Поблизу мальовничого озера у лісовій зоні неподалік міста Часів Яр на Донеччині готують відкрити літній табір відпочинку для дітей та підлітків з прифронтової зони. У наметовому містечку, яке організували волонтери християнських організацій, буде чотири зміни юних донеччан, віком 12 – 16 років, одна з яких повністю складатиметься із малих мешканців прифронтового села Гранітне у Приазов’ї.
Як розповідає відомий волонтер, пастор християнської церкви Сергій Косяк, такий відпочинок для дітей із «сірої зони» організовують щоліта і у минулі роки навіть орендували бази відпочинку з усією інфраструктурою, приміщеннями тощо. Але нині дещо змінили умови.
«Ми побачили, що для дітей і підлітків головне – атмосфера, проведення дозвілля, рух і тому тепер вирішили облаштувати наметове містечко. У нас є в потрібній кількості добротні армійські намети в людський зріст, організуємо п’ятиразове харчування: кухню розташуємо у найближчому населеному пункті – неподалік від табору. Також приготували квестову програму і завдання, які щодня діти будуть виконувати, виграючи різноманітні призи», – розповідає Сергій Косяк.
Під час перебування у наметовому містечку малі мешканці прифронтових населених пунктів зможуть оздоровитися, відпочити і на деякий час забути про похмурі реалії, які, на жаль, супроводжують їхні дитячі роки.