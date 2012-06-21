У Слов’янському районі на Донеччині вшанували пам’ять українських військових, які загинули під час боїв за визволення області від проросійських незаконних збройних формувань 2 травня 2014 року. Мітинг-реквієм за участю військовослужбовців, волонтерів і місцевих жителів відбувся у селі Андріївка біля пам’ятного хреста, встановленого на честь бійців 95-ї Житомирської аеромобільної бригади Петра Коваленка та Сергія Панасюка. Цього дня такий самий скорботний захід зібрав людей у селі Карпівка біля пам’ятного знака на місці падіння вертольота Мі-24, збитого пострілом із ПЗРК. На жаль, того фатального дня тут загинули екіпажі двох військових гелікоптерів 16-ї окремої бригади армійської авіації із Львівської області: підполковники Сергій Руденко, Руслан Плоходько, Олександр Сабада, майор Микола Топчій, капітан Ігор Грішин.
ПАМ’ЯТЬ