У Краматорську на Донеччині відбулося відкриття інтерактивної інсталяції «Пропагандаріум», послугами якої можна скористатися щодня, крім понеділка, до 12 червня. Жителям та гостям міста у невимушеній розважальній формі пропонують перевірити власну стійкість до маніпуляцій і токсичної пропаганди, а також допоможуть освоїти важливі навички медійної грамотності. У створеній тут «кімнаті пропаганди» прийом веде «лікар-фейколог Пігулко», який добре знає, як протистояти вірусам дезінформації й лікувати погіршення самопочуття внаслідок загострення від фейків. А ще цей фахівець, використовуючи сучасний прилад «кисельовомометр», дуже точно визначить рівень «кисельових» у крові відвідувачів. Далі залежно від ступеня ураження пропагандою «фейколог» випише дієві фейкогінні ліки й корисні медіавітамінки. Серед запрошених на відкриття «Пропагандаріуму» був Володимир Єрмоленко — співавтор посібників «Слова та війни: Україна в боротьбі з кремлівською пропагандою» та «Приборкати Гідру», директор європейських проектів громадського об’єднання «Інтерньюз-Україна». Захід відбувається в межах Медійної програми в Україні, яку фінансує Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Після Краматорська «лікар Пігулко» вестиме прийом охочих в інших містах Донеччини та сусідніх областей.
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