Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



Контрозвідники СБУ попередили терористичний акт, затримали і взяли під варту зловмисника, який мав завдання і намір підірвати одну з електропідстанцій на Донеччині у зоні проведення ООС. Припинення зловісних протиправних дій найманця так званого «МДБ ДНР» здійснювалося під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що поганець діяв за завданням представника розвідувального підрозділу проросійських незаконних збройних формувань, який створив агентурну мережу для проведення диверсій на території Донеччини, контрольованій українською владою. «У квітні 2020 року він доручив колишньому «колезі», який зараз мешкає у м. Покровськ та у минулому вже був засуджений за участь у НЗФ, вчинити терористичний акт на об’єкті критичної інфраструктури — підстанції розподілу електроенергії «Красноармійськ». 27 листопада 2020 року завдяки спільній та злагодженій роботі прокуратури та слідчих ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, а також департаменту контррозвідки СБУ «підривника» викрито і затримано», — повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

У затриманого вилучили саморобний вибуховий пристрій, який він вже витяг із схованки, вибухову речовину схожу на пластид, детонатори, засоби зв’язку та гроші. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1. ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації).