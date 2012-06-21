Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Доля чотирьох гірників шахти імені Скочинського в окупованому Донецьку досі невідома. Підземна трагедія сталася у конвеєрному штреку 5-ї західної лави в той момент, коли у шахті перебували 26 гірників. 22 людей змогли оперативно залишити небезпечну зону і піднялися на-гора. А ще четверо колег, схоже, потрапити у пастку вогню та диму.
Пошуки людей фахівцями гірничо-рятувальної служби не увінчалися успіхом. Причому під час рятувальних робіт відразу троє рятувальників отримали різноманітні травми. А далі пошуки взагалі призупинили, оскільки виникла реальна загроза вибуху.
Шахта імені академіка О. О. Скочинського одна із найглибших у вугільному Донбасі, адже роботи тут ведуть на горизонті майже півтора кілометра. Зважаючи на це, вона віднесена до категорії небезпечних щодо раптових викидів вугілля, породи та газу. Найбільша аварія сталася на підприємстві 4 квітня 1998 року, коли внаслідок вибуху метану загинули відразу 63 гірники, а понад 50 отримали травми.