На Сумщині дедалі більшої популярності набувають екскурсії, учасники яких вирушають не в мандри до далеких країв і країн, а за десяток-два кілометрів від місць, де мешкають.
Днями група ентузіастів із міста Лебедина, до складу якої ввійшли краєзнавці, науковці, ті, кому цікава історія навколишньої місцевості, побували у кількох населених пунктах району, освячених видатними особистостями чи знаменними подіями.
Вони відвідали село Лифин (колишня назва Лихвин), у якому в садибі поміщика Хрущова свого часу гостював Тарас Шевченко і де написав деякі вірші та зробив малюнки.
Опісля учасники екскурсії відвідали Ворожбу та Спасо-Преображенський храм у цьому містечку, будинок, у якому народився автор малого герба України Василь Кричевський, місцевий краєзнавчий музей.
Такі екскурсії недавно провели групи ентузіастів Ямпільського, Сумського, Глухівського районів. А незабаром у велосипедну подорож вирушить група з Конотопа, яка планує відвідати городище Кросна, що має неабияку історичну цінність. За словами ініціатора заходу Ігоря Левченка, до складу групи планують ввести фахівців — географів чи біологів, аби розширити коло знань про цю історичну місцевість.
Олександр СУМСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»