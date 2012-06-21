Філіппінські поліцейські вилучили 150 тонн скам’янілих черепашок гігантських молюсків, вартість яких становить майже 25 мільйонів доларів. Цю операцію поліцейські західної провінції Палаван на узбережжі острова Сітіо-Грін провели спільно з береговою охороною.

Вилучені черепашки належать до молюсків, відомих як таклобо. Це найбільший із двостулкових молюсків, які нині існують. Його довжина може сягати півтора метра, а маса — перевищувати 200 кілограм. Таклобо належать до видів, що вимирають. Після того, як молюск гине, його велетенська черепашка стає помешканням для інших морських істот. Збирати, продавати та купувати ці черепашки на Філіппінах незаконно.

У цій справі правоохоронці заарештували чотирьох підозрюваних, звинувативши їх у порушенні закону про охорону ресурсів дикої природи країни. Згідно з цим законом, тому, хто знищує дику природу, може загрожувати два роки в’язниці або штраф у розмірі 410 доларів.