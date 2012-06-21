Нині верхню і нижню частини проспекту Юності у Вінниці прикрашають 11 топіарів. Перехожі нерідко зупиняються, щоб помилуватися своєрідними зеленими скульптурами, створеними з трьох десятків живих кущів туї і металевого каркасу. Досвід цього виду паркового мистецтва вінничани перейняли за кордоном, адаптувавши деякі елементи до місцевих реалій. «Торік ми створили одну таку фігуру на Європейській площі. Це було слоненя, яке сподобалося городянам. Міський голова Сергій Моргунов запропонував прикрасити такими фігурами проспект Юності. Ми вивчили досвід колег із Польщі, трохи його вдосконалили. У спеціально зроблені металеві конструкції у формі тварин та людей висадили туї. Щодня їх поливають, а якщо якесь із дерев захворіє, його можна замінити», — пояснив керівник КП «Подільський інформаційно-туристичний центр» Володимир Ходацький.
Топіари, які надають міським вулицям своєрідного колориту, вирощуватимуть і в інших куточках міста. Принагідно зауважимо, що працівники КП «Вінницязеленбуд» добре дбають про зелені насадження. Оновлюють їх і висаджують нові.
«За останні три роки у місті в рази збільшилася кількість дерев. Якщо у 2015 році ми посадили 125 дерев і 1200 кущів самшиту, спіреї й барбарису, то у 2016-му — 287 дерев та 5300 різних кущів. А торік нам вдалося висадити майже тисячу дерев і 9 тисяч кущів. Здебільшого це клени, липи, ялини, а подекуди сакури», — розповів заступник директора з агротехнічних питань КП «Вінницязеленбуд» Микола Залєцький.