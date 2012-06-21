Співробітники Національного тропічного ботанічного саду на Гаваях за допомогою безпілотника виявили рослину, яку раніше вважали повністю вимерлою.
Йдеться про квітку Hibiscadelphus woodii. Останній раз вчені спостерігали за нею в природі в 2009 року, а в 2016 році внесли до переліку вимерлих, повіомляє DroneDJ.
Ця дивна рідкісна квітка росте тільки на острові Кауаї на схилах пагорбів або урвищ, рослина може досягати від двох до п’яти метрів у висоту.
Фахівці відзначають, що рослина вдалося виявити за допомогою дрона. Літальний апарат використовувався для вивчення віддалених і малопроходімих районів острова.
Всього рід Hibiscadelphus налічує вісім видів, з яких шість вважаються вимерлими. Але, можливо, вони змогли зберегтися і будуть виявлені в майбутньому, сподіваються вчені.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»