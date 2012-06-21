У північній частині американського штату Гаваї зазнав аварії двомоторний літак King Air. Згідно з останньою інформацією обізнаних джерел, загинуло дев'ять осіб, які перебували на борту.
Департамент транспорту Гаваїв зазначив на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter, що літак King Air впав неподалік від аеропорту Dillingham Airfield.
Місцевий портал Hawaii News Now зазначає, що коли екстрені служби прибули на місце аварії, літальний апарат був повністю охоплений вогнем. Поки не встановлено, коли саме сталася аварія – під час зльоту або посадки повітряного судна.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»