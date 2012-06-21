Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

Усього доба знадобилася рятувальникам та вогнеборцям Полтавщини для того, щоб локалізувати й повністю погасити газовий факел на експортному газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород, по якому голубе паливо надходить у країни Західної Європи.

Нагадаю, 9 січня після обіду на газопроводі діаметром 1,4 метра сталася пожежа, яку фахівці пояснювали розгерметизацією 30-метрової ділянки мережі, а дехто побачив у цьому деструктивні дії місцевого політика, колишнього нардепа, тому, що, мовляв, він ще до вибуху повідомив про нього у Фейсбуці.

Хоч би як там було, проте газопровід пошкоджено, з нього витекла немала кількість природного газу. Точний його обсяг ще визначають, хоча коли схожа пригода на цьому ж газопроводі сталася у 2014 році у Лохвицькому районі, Міненерго вже наступного дня після аварії повідомило про втрати 10 мільйонів кубічних метрів природного газу.

На цей момент рятувальники вже повністю завершили свою місію, на місці пригоди працюють представники товариства-оператора ГТС, яке відповідає за цю ділянку газопроводу. Їхнє завдання — відновити знищену трубу.

Всього у ліквідації пожежі між селами Новаки, Калайдинці та Єнківці були задіяні понад 70 осіб та 15 одиниць спецтехніки.