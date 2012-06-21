Три метри снігу випало за тиждень на гірському курорті Варфул-луй-Роман, в повіті Вілача в Румунії. Відео було зроблено власником заміського будинку в цьому районі, який був вражений товстим шаром снігу, який повністю завалив його будинок.

Варфул-Роман знаходиться на висоті 1700 метрів над рівнем моря, сніг тут йшов щодня протягом тижня, так що в підсумку шар снігу сягає трьох метрів. За оцінкою людини, яка знімала кадри, сніг тут зможе розтанути тільки за 5-6 місяців.

«Не видно дахів і огорож ... ми перестрибуємо через ці кучугури. Двері вже не видно, щоб увійти ... Доведеться добре попрацювати!», – каже голос на записі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»