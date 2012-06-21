Семеро дітей сиріт отримали в Пісочині, що поруч з обласним центром, дво- та трикімнатні квартири. Вони повністю готові до заселення мешканців: у них зроблено ремонт, є меблі та побутова техніка.
«Вперше за роки незалежності України держава нарешті повернулася обличчям до людей і виконує свої соціальні зобов’язання, – Розповіла голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична. – Сьогодні ми передаємо чотири нові квартири дітям-сиротам і дітям, які позбавлені батьківського піклування. Це лише початок. Цього року плануємо забезпечити близько 50 дітей-сиріт житлом».
Державна програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, запрацювала минулого року, коли за ініціативи Президента України Петра Порошенка на ці цілі вперше була виділена субвенція з держбюджету. Цим коштом у Харківській області придбали 15 об’єктів: 12 квартир і таун-хаус на чотири квартири для забезпечення житлом 20 дітей-сиріт (у Зміївському, Харківському та Первомайському районах), а також 2 житлових будинки – для дитячих будинків сімейного типу в Красноградському і Зміївському районах. Цього року Харківщина також отримає субвенцію з держбюджету для продовження реалізації програми.
«Ми дуже чекали на ці квартири, – сказала Галина Кононова, сирота, яка виховує трьох дітей. – Спасибі вам, що ми можемо з нашими сім’ями заїхати туди й відразу жити, тому що є меблі та все облаштовано».