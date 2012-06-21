Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Причиною введення нового карантину в Близнюківському районі області послужила скажена домашня кішка, яка покусала свого господаря. Оскільки це трапилося в селі Софіївка Перша, то місцева влада ввела карантин як на території самого села, так і в мисливських угіддях Софіївського мисливського колективу. Адже домашня тварина могла контактувати з дикими звірами. А сказ, як відомо, особливо небезпечна гостра вірусна хвороба тварин і людини, яка характеризується ознаками поліенцефаломієліту, паралічами і летальними випадками. У відповідності до оцінки ВООЗ, сказ входить у п’ятірку найбільш небезпечних зооантропонозів, що завдають величезні соціально-економічні збитки.

Саме домоволодіння, де трапився випадок сказу, оголосили неблагополучним та прийняли рішення провести щеплення усіх видів тварин згідно з карантинними заходами на території усього села.

Окрім Софіївки Першої загрозливою щодо сказу також визначені наступні села Близнюківського району: Роздолівка, Новоселівка, Софіївка, Новомар’ївка та Зубово. Якщо у цих селах не буде зафіксовано фактів сказу протягом двох місяців, то оголошений наразі карантин знімуть.