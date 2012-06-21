Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Одному з мешканців селища міського типу Солоницівка Дергачівський райсуд за незаконне переправлення осіб через державний кордон визначив 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Як повідомила начальниця управління облпрокуратури Тетяна Сотнікова, 39-річний чоловік намагався переправити нелегала-азербайджанця до Росії.

У власному автомобілі він обладнав схованку, куди помістив нелегала, та пройшовши спрощений митний контроль на пункті «Гоптівка», перетнув державний кордон України. Але на пункті пропуску «Нехотєєвка» маршрут було примусово завершено.

Попри те, що зловмисник під час судового розгляду відмовлявся від свідчень, суд визнав докази обвинувачення цілком достатніми для постановлення обвинувального вироку із застосуванням спеціальної конфіскації. Вирок, наразі, ще не вступив у дію, оскільки триває апеляційне оскарження.

Також до районного суду Дергачівською місцевою прокуратурою за такою ж статтею скеровано обвинувальний акт стосовно громадянина за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Тут незаконний бізнес було поставлено на широку ногу — з використанням власного мікроавтобуса для переправлення осіб з тимчасово окупованих територій через РФ.

Після затримання правоохоронцями кмітливого ділка під час проведених обшуків у обвинуваченого було вилучено десятки карток державного банку України з інформацією про пін-коди та залишки сум на рахунках. Досудове розслідування наразі завершено. Горе-бізнесмену загрожує позбавлення волі на термін від п’яти до семи років.