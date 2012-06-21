Цьогоріч на військовий облік планують поставити понад 8 тисяч юнаків 2001 року народження, які проживають в області. Як розповів тимчасовий виконувач обов’язків військового комісара Харківського обласного військкомату Микола Мосенцев, приписну кампанію-2018 військовослужбовці військкоматів проводять спільно з представниками місцевих органів самоврядування, цивільними лікарями та правоохоронцями. Він, зокрема, зазначив, що приписна кампанія — це лише всебічне вивчення потенційних захисників України. На строкову ж службу їх можуть призивати не раніше, як їм виповниться 20 років.
Приписці при РВК не підлягають особи без громадянства та ті, хто перебувають у місцях позбавлення волі, проходять стаціонарний курс лікування чи мають інвалідність.
Микола Мосенцев також поінформував, що під час приписної кампанії проводиться попередній розподіл юнаків за родами військ та військових спеціальностей відповідно до стану здоров’я та морально-психологічних якостей потенційних призовників. Крім того, хлопцям-старшокласникам пропонується стати абітурієнтами різних вищих військово-навчальних закладів. За попередніми даними, вже близько 400 жителів Харківщини пристали на цю пропозицію і планують нинішнього року вступати у військові виші.
Торік на Харківщині приписці при районних та міських військкоматах підлягало близько 9 тисяч осіб. Приблизно 10 відсотків від усіх юнаків 2000 року народження було визнано такими, які ніколи не служитимуть в армії через наявність серйозної хвороби чи з інших поважних причин.