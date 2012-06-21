Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Вчора в Харківській області опорні лікарні, де виходжують хворих на коронавірус, отримали 980 кисневих концентраторів, що дозволяє на всі 100% забезпечити киснем ліжка госпіталізованих пацієнтів з COVID-19.

Як розповів журналістам заступник голови Харківської облдержадміністрації Тарас Пастух, всі апарати мають два потоки і спроможні подавати кисень відразу двом пацієнтам. Він також повідомив, що концентратори вже доставлені у всі районні та обласні лікарні і хоч зараз можуть бути введені в експлуатацію.

Партія концентраторів була закуплена за кошти державної субвенції. Понад 135 мільйонів гривень в регіоні спрямували на придбання кисневих концентраторів, та облаштування централізованої подачі кисню.