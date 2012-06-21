Учетверте на Харківщині пройшов військово-патріотичний фестиваль «Захисник України — Крилаті вовкулаки», який організував військово-патріотичний десантно-спортивний клуб «Маргеловець» спільно із клубом службового собаківництва та Харківським аероклубом. Його присвятили загиблим Героям України харків’янам Василеві Мельникову й Іванові Литвинову.
Життя старшого офіцера друкарської пропаганди військової частини А0628 Івана Литвинова обірвалося під час оборони донецького аеропорту 4 жовтня 2014 року. А Василь Мельников за контрактом служив радистом-парашутистом пошуково-рятувального взводу №95 окремої аеромобільної бригади Житомирського гарнізону і трагічно загинув 19 листопада 2002-го, рятуючи під час тренувального стрибка життя курсанта-парашутиста на аеродромі «Бородянка» Київської області.
Фестиваль традиційно проходив у Коротичах на спортивному аеродромі, де базується Харківський аероклуб ім. В. С. Гризодубової ТСО України. Відвідувачі побачили показові виступи парашутистів-десантників «Відкрите небо», виставки собак і радіокерованих авіамоделей. Гостям продемонстрували навички поведінки зі зброєю, майстерність рукопашного бою та виступи Слобідського козацького війська. Охочі взяли участь у практичних заняттях із польової медицини і навіть піднялися на повітряній кулі.
У відкритті фестивалю взяв участь харківський громадський діяч, колишній в’язень нацистських концтаборів Ігор Малицький. На його думку, проведення таких заходів вкрай необхідне для виховання молодого покоління. «Ми багато говоримо про героїв Другої світової війни, і згадувати їхні подвиги правильно. Але нині поруч з нами нові герої, що захищають країну, люди, на яких треба рівнятися. Ми маємо саме на їхньому прикладі виховувати підростаюче покоління», — наголосив Ігор Малицький.