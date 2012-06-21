КРИМІНАЛ.Тисячі мешканців Дворічанського району на Харківщині лишилися без мобільного зв’язку та Інтернету, які раптово зникли однієї ночі. Всі користувачі гаджетами спочатку грішили на технічні поламки, проте, як виявилося, Інтернет просто… вкрали. Звісно, вкрали не сам мобільний зв’язок та Інтернет, а дороге обладнання на одній з базових станцій мобільного зв’язку Дворічанського району.
Пошуки злодія полегшувалися тим, що подібну крадіжку з проникненням на територію станції могла здійснити підготовлена в технічному плані особа, яка, до того ж добре орієнтувалася в плануванні приміщення та розміщенні в ньому апаратури.
Викрили зловмисника при спробі вивезти викрадене. Ним виявився колишній інженер з організації, експлуатації та ремонту базових станцій мобільного зв’язку, котрий вночі на власному автомобілі приїхав до базової станції, пошкодив металевий паркан, проник на територію, відключив сигналізацію і за допомогою відмички відкрив металеві шафи управління вежею. Звідти крадій поцупив 12 акумуляторних батарей вартістю майже 110 тисяч гривень.
Як розповів заступник керівника Ізюмської місцевої прокуратури Олександр Михалик, злочин стався поблизу одного з сіл району в лютому 2019 року.Прокуратура довела в суді вину 28-річного чоловіка у скоєній крадіжці обладнання базової станції мобільного зв’язку Дворічанського району.
Враховуючи пом’якшувальні обставини – щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину та добровільне і повне відшкодування завданих збитків, Дворічанський районний суд Харківської області призначив зловмиснику покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 1 рік.