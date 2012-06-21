Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Кількість нових захворювань на COVID-19 у Харківській області, яка входить до червоної зони, зменшилася на 25-30%. Такою приємною новиною поділився з журналістами під час брифінгу заступник голови облдержадміністрації Тарас Пастух.

За його словами, в лікарнях міста та області раніше знаходилося одночасно понад дві тисячі пацієнтів з підозрою та підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції. Наразі ж, їх кількість скоротилася. На ранок 25 листопада у лікарнях обласного центру перебувало 898 пацієнтів, а в медзакладах обласного підпорядкування іще менше — 750 пацієнтів. Усього ж у лікарнях Харкова та області проходять лікування 1668 пацієнтів.

За інформацією заступника голови ХОДА, вирішено проблему з тестуванням жителів області на COVID-19. Якщо раніше в області була затримка з результатами ПРЛ-тестів, то тепер в усіх без винятку лікарнях їх видають за декілька годин.

Тарас Пастух також поінформував і про те, що в Харківській області забезпечено киснем понад 80% ліжок для хворих на COVID-19. Усі районні лікарні, які приймають хворих на COVID-19, вже отримали кисневі концентратори, закуплені державним коштом. А в лікарнях міста Харкова забезпеченість киснем ліжок для хворих на COVID-19 сягає 100%.