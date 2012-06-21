Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Куп’янськ Харківської області, залучивши в «союзники» променеву енергію сонця, здійснив стрімкий крок на шляху до економічного розвитку та енергонезалежності нашої країни. Тут запрацювала найсхідніша в Україні сонячна електростанція, спроможна забезпечити електроенергією увесь населений пункт, який входить у трійку найбільших міст області.

Як розповів на своїй сторінці в Facebook засновник і голова правління Інституту сталого розвитку Станіслав Ігнатьєв, для перетворення сонячного світла в електричну енергію використано 5264 фотомодулі UL-380 китайського виробництва. Потужність електростанції становить 2 МВт, чого цілком вистачає для більш ніж 30-ти тисячного населення райцентру.

Станіслав Ігнатьєв разом з тим уточнив, що в число споживачів відновлювальної енергетики не входять промислові підприємства та установи і заклади соціальної сфери.

Сонячну електростанцію спорудили на території колишнього цеху м’ясокомбінату за кошти місцевого інвестора, у ролі якого виступило одне з виробничих підприємств Куп’янська.