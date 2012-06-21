Цьогоріч області з державного бюджету передбачено близько 50 мільйонів гривень на реконструкцію зрошувальних систем. Крім того, 20 мільйонів профінансовано з обласного бюджету на розбудову внутрішньогосподарських меліоративних мереж. Тобто фермерам варто придбати зрошувальні машини.
Питання про стан та перспективи розвитку зрошення в Херсонській області обговорили представники обласної влади та члени Комітету Верховної Ради з питань бюджету на виїзному засіданні, яке днями відбулося на Херсонщині. «Зрошення в області стрімко розвивається завдяки тій увазі, яку приділяють всі органи влади», — сказав голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв. Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Марія Іонова відзначила Херсонщину як одну з передових областей, що приваблює агропромисловим комплексом, багатим природно-ресурсним потенціалом, людським капіталом, сприятливим інвестиційним кліматом. Як зазначив народний депутат України Сергій Хлань, торік вдалося залучити з бюджету 30 мільйонів гривень на зрошення, 26 з яких пішли на Херсонщину. За цей кошт було реконструйовано й відбудовано насосні станції в Генічеському, Олешківському, Каховському та Білозерському районах, що дало змогу відвести додатково 3,5 тисячі гектарів під зрошення. У 2018 році планують зросити ще близько 13 тисяч гектарів.
Доповідаючи парламентаріям про досягнення області в галузі зрошення, начальник Херсонського обласного управління водних ресурсів Ігор Андрієнко від імені аграріїв Херсонщини висловив вдячність Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Херсонській обласній державній адміністрації та обласній раді за вагому фінансову підтримку галузі в регіоні. Він розповів, що з 2015 року триває будівництво капітальної підпорної споруди — дамби на Північнокримському каналі поблизу межі Херсонської області та АР Крим загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень. І вже освоєно 49 мільйонів. У 2018-му за рахунок державного фонду розвитку водного господарства планують надходження ще 17 мільйонів гривень. Це дасть змогу добудувати дамбу, створивши такі умови, щоб у виробників рису було більше води, що підвищить врожайність цієї культури.
Представники аграрного бізнесу давно усвідомили необхідність штучного поливу земель, тож вкладають власні кошти в іригацію. Так, від початку року було відкрито насосну станцію, побудовану приватним підприємством «Восток-Агро» на землях Роздольненської сільської ради Каховського району, яка дає змогу зрошувати 120 гектарів. Працює сучасна новозбудована насосна станція та система зрошення ТОВ «Торговий дім «Долинське», керувати якою можна з планшета, на площі майже 1000 гектарів.