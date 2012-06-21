Цього року, порівняно з минулим, у Херсонській області площа посіву баштану майже не збільшилася — вона становить 23 тисячі гектарів. Проте валовий збір кавунів і динь очікується більший, оскільки червневі дощі сприятливо вплинули на баштанні. Врожайність кавунів у сезоні 2019-го в середньому на 10% має бути вищою за торішню. Ранні кавуни вже збирають повним ходом на полях Херсонської області, звідки їх доставляють вантажівками у всі куточки України. Заступник директора департаменту АПК Херсонської облдержадміністрації Маргарита Степанова повідомила, що наші кавуни реалізують на всіх великих гуртових ринках України, таких як «Шувар» (Львівська область), «Столичний» (м. Київ), «Початок» (м. Одеса).
Наразі гуртова ціна кавунів на українських оптових ринках становить 6—8 гривень за кілограм. Відтак формується роздрібна ціна з урахуванням логістичних витрат і торговельної націнки. Наприкінці липня, коли почнеться масовий збір кавунів, їхня вартість значно зменшиться. Якщо в погодних умовах не відбудеться різких змін, то, за прогнозами фахівців, оптова ціна на кавун з поля може бути на рівні півтори гривні за кілограм.