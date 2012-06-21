На полі біля села Степне Нижньосірогозького району масово зацвіли скіфські тюльпани. У Червону книгу України скіфський тюльпан вписано до розділу рослин, що зникають. На території Нижньосірогозького району ці рослини можна знайти на берегах балки Великі Сірогози. І ось неподалік села Степне на цілинній ділянці степу можна побачити великий ареал цієї червонокнижної рослини. Під час масового цвітіння скіфського тюльпана поле набуває яскраво-жовтого кольору. Рослини ростуть доволі щільно, у сприятливі роки можна налічити до сотні особин на квадратний метр. Однак інтенсивне розорювання причорноморських степів призвело до масового знищення цієї рослини.
Переймаються збереженням цієї унікальної квітки учні та вчителі Степненської школи. Цього року вони написали кілька звернень до природоохоронних організацій із проханням допомогти зберегти унікальну ділянку степу, де крім скіфського тюльпана, є ще кілька видів червонокнижних рослин: рябчик малий, ковила волосиста, ефедра двоколоскова, рястка Коха та інші. Нині, коли цвіте скіфський тюльпан, для учнів Степненської школи проводять екологічні екскурсії на поле квітів.