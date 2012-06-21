Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Херсоні відбулося чергове засідання розширеної регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, де обговорювалася тема виникнення надзвичайної ситуації на території області через погіршення погодних умов.
Через стихію, яка днями пронеслася областю, найбільш постраждали села Козачі Лагері та Нова Маячка Олешківського району. Так, внаслідок потужного атмосферного циклону, який супроводжувався надзвичайно сильними поривами вітру та вкрай сильними зливами в області повністю знеструмлено сім та частково п’ять населених пунктів. Задля усунення аварії працює 25 бригад та 27 одиниць техніки.
У с. Козачі Лагері Олешківського району, внаслідок негоди пошкоджено дахи п’яти об’єктів соціальної сфери. Внаслідок повалення великої кількості дерев постраждало майже 500 приватних домоволодінь. Створено комісію з їхнього обстеження. До комісії із заявами вже звернулося 150 громадян щодо обстеження їх будівель та встановлення матеріальних збитків.
Також внаслідок падіння дерев в с. Козачі Лагері пошкоджено лінії електропередач. Енергопостачання об’єктів соціальної сфери забезпечтли пересувні автономні джерела живлення. Організовано підвіз питної води. Для ліквідації наслідків негоди залучено сили та засоби головного управління ДСНС в Херсонській області.
В с. Нова Маячка Олешківського району затоплено поверхневими водами 150 садиб. Так, під час засідання розглянуто акти щодо порушення умов життєдіяльності місцевих жителів через пошкодження, завданих штормовими погодними умовами. Обговорено та поставлено завдання стосовно вирішення проблем роботи дренажних систем. наразі роботи з відновлення електропостачання та обстеження домоволодінь продовжуються, матеріальні збитки підраховуються.