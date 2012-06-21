Незвичні кавуни вирощують на Херсонщині. Тамтешня фермерка Ірина Євтух сподівається, що невдовзі вітчизняна екзотика замінить на полицях українських супермаркетів іноземні екзотичні ягоди. Усього жінка вирощує 40 сортів кавунів на 18 гектарах власного баштану. Усі вони різнокольорові як ззовні, так і всередині. Наприклад, є ззовні зелені, всередині жовті, жовті ззовні — червоні всередині, повністю жовті. Є навіть зелені в цяточку та з чорною шкіркою. Деякі за формою та кольором нагадують дині, але мають смак кавунів. У кожного сорту він свій: солодші, ніж звичайні «смугастики», або з екзотичним присмаком.
Родина Євтухів вирощує кавуни чверть століття. Не лише на продаж, а й для науки, адже батьки фермерки — професійні селекціонери. І вона, і її брат успадкували любов до експериментів. Брат виводить нові сорти, Ірина випробовує на власному полі. Експериментують не лише з кавунами, а й з томатами, що мають незвичні форму та смак.
Олександр Синюк, голова підприємства «Земля Таврії» зазначає, що на цьому баштані вирощують кавуни як вітчизняної, так і закордонної селекції. Натомість українська ягода не гірша від закордонної, а селекціонери працюють над тим, аби зробити її смак більш унікальним. Насправді в Європі кольорові кавуни давно популярні, а українські споживачі лише починають знайомитися з ними. Втім такі кавуни вже мають свого покупця. Хоч і коштують вони вдвічі дорожче за традиційні, розкуповують їх просто з поля.