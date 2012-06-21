На Храмовій горі в Єрусалимі знайшли золоту намистину часів вавилонського царя Навуходоносора Першого. Вік унікального артефакту, виявленого дев'ятирічним хлопчиком, становить, орієнтовно, 3000 років – пише видання The Jerusalem Post.



Артефакт, знайдений дитиною під час просіювання грунту, складається з мініатюрних кульок з золота, які пов'язані один з одним у вигляді квітки. Бусина відмінно збереглася, тому археолог, який вивчив знахідку, спочатку вважав її сучасною прикрасою. Але детальний аналіз показав, що предмету кілька тисяч років.

«Ця намистинка була створена при Першому Храмі. Золоті вироби, що відносяться до того часу, зустрічаються серед археологічних знахідок надзвичайно рідко, так як у ту епоху золото в основному включало в себе значну частку срібла», – говорять вчені, що вивчили артефакт.



Вчені відзначають, що в місці, де була знайдена намистина, слід провести ретельну перевірку, яка може обернутися виявленням нових знахідок.

Раніше археологи з Єрусалиму заявили, що натрапили на цвяхи, якими міг бути розіп'ятий Ісус Христос. Стародавні цвяхи були знайдені ще тридцять років тому – вони виявилися в печері, де був похований первосвященик Іудеї Каяфа. Новий аналіз цвяхів показав, що на них збереглися мікроскопічні рештки кісток.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»