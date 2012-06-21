До 3 червня у Мистецькому Арсеналі триває VІII Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» – масштабна інтелектуальна подія, що об’єднує літературу й мистецтво.
Понад 150 видавництв представляють свої новинки, а дизайнери, ілюстратори, художники – виставкові проекти. Очікується близько 200 українських письменників і 75 гостей з 30 країн світу. Фокус-темою фестивалю є «Проект майбутнього», в рамках якої знані особистості і митці розкажуть про своє бачення майбутнього.
Письменник Юрій Андрухович разом з актором Остапом Ступкою представлять український переклад п’єси Генріха фон Клейста «Розбитий глек» та познайомлять киян з ісландським поетом Сьоном.
А письменниця Оксана Забужко розкаже про родину Лесі Українки. Крім презентацій та зустрічей з письменниками в стінах Мистецького Арсеналу можна побачити кілька візуальних проектів. На виставці «Metropolis. Минулі утопії майбутнього» показують різні погляди на архітектуру, винаходи, кіно. Також свої роботи презентують Клуб ілюстраторів Pictoric, кафедра графічного дизайну НАОМА та інші.
«Далі буде!» – тема цьогорічної дитячої програми. Учасники говоритимуть про те, які книжки є сьогодні і які книжки діти візьмуть із собою у завтрашній день. В музичній програмі – події фестивалю Next sound, що пропагує розвиток діджитал-мистецтва у поєднанні з прогресивною та експериментальною музикою, залученням органів чуттів. Він відбудеться за участю митців з Франції, Німеччини, Австрії, України.