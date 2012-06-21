Переможниця найпрестижнішого конкурсу краси Шрі-Ланки зазнала травми голови внаслідок колотнечі на сцені. Пушпіка де Сільва виграла титул «Місіс Шрі-Ланка» і піднялася на сцену, щоб отримати корону першої красуні. Цю урочисту церемонію транслювало центральне телебачення країни, а серед гостей була дружина прем’єр-міністра.

Проте коли корона вже була на голові Пушпіки де Сільви, до неї підбігла переможниця конкурсу 2019 року Керолайн Джурі і здерла її на очах у здивованих членів журі й публіки. Джурі вигукнула, що Пушпіка не може перемогти в конкурсі, оскільки вона розлучена, а це, мовляв, порушення умов конкурсу.

«Існує правило, яке забороняє жінкам, які розлучилися, брати участь у конкурсі. Тому роблю це, щоб корона дісталася переможниці, яка посіла друге місце», — заявила розлючена попередня «Місіс Шрі-Ланка». Вона надягла корону на голову учасниці, якій присудили друге місце. Це змусило Пушпіку де Сільву у сльозах побігти зі сцени. Проте організатори конкурсу заявили, що корона належить пані де Сільві, бо вона не розлучена, а просто не живе із чоловіком.

У дописі на сторінці у Facebook Пушпіка де Сільва заявила, що після цього інциденту їй довелося звернутися в лікарню, бо вона зазнала травми голови. Вона пообіцяла звернутися до суду, аби її кривдниця відповіла за те, що повелася з нею «нерозсудливо та образливо».

Національний директор конкурсу «Місіс Шрі-Ланка» Чандімаль Джаясінге заявив ВВС, що корону Пушпіці де Сільві повернуть цього тижня. «Те, як Керолайн Джурі поводилася на сцені, — ганьба», — заявив він і розповів, що проти скандалістки вже розпочато розслідування.