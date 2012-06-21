Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Третій рік поспіль скаути з сусідньої Словаччини передають ужгородським пластунам Віфлеємський Вогонь. Цього разу його передача відбулася в межах всесвітньої скаутської естафети єдності. Скаути єднаються довкола символів, що їх несе вогонь — миру, любові та єдності.
Урочиста передача вогню відбулася на контрольно-пропускному пункті біля села Малий Березний, що у Великоберезнянському районі. Передаючи святиню українським пластунам, словацькі скаути побажали щасливої зустрічі Різдва, єднання довкола християнської віри. Делегація скаутів через обмеження, викликані пандемією, не змогли доставити Віфлеємський вогонь безпосередньо до Ужгорода, але сподіваються, що зустрічі на закарпатській землі стануть можливими наступного року.
Отримуючи дорогий дар — вогонь із Віфлеєма, ужгородські пластуни проспівали молитву, в якій ідеться про народження Христа.
Щоб порадувати жителів Малого Березного, дорогою назад до обласного центру скаути поділилися освяченим полум’ям із місцевим монастирем, що носить ім’я Святого Миколая. З Ужгорода Вифлеємський вогонь помандрує пластовими організаціями в Україні.
Пластуни повідомили, що вже через тиждень Вогник світла отримають вірники Ужгорода: його буде запалено в греко-католицькому кафедральному Хрестовоздвиженському соборі.