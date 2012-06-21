Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

Як встановили фахівці Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області під час планової ревізії фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Черкасиводоканал», за останні п’ять років тут допущено фінансових порушень на загальну суму 244 млн грн.

Зокрема, не вжито вичерпних заходів до виявлення несанкціонованого (бездоговірного) скиду стоків у систему централізованого водовідведення. Підприємство завищило субвенції з держбюджету міському бюджету на погашення різниці в тарифах на загальну суму 4,4 млн грн, а також обсяги та вартість виконаних ремонтно-будівельних робіт, що призвело до безпідставного перерахування ним коштів підрядним організаціям на загальну суму 1,1 млн грн. За відсутності дозволу на спеціальне водокористування, з порушенням Водного кодексу України, підприємство одержало дохід понад 22 млн грн. Заплановане технічне переоснащення підприємства не здійснене, а придбане для цього устаткування на суму майже 52 млн грн не змонтоване.

Не вжито достатніх заходів до погашення дебіторської заборгованості на суму 8,9 млн грн. Штучне нарощування боргу з ПДВ на суму 7 млн грн у період з червня по грудень 2017 року може призвести до 22 млн гривень збитків.

Про результати ревізії проінформовано прокуратуру області та інші державні та правоохоронні органи.