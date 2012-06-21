Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

Відділення Ощадбанку та «Нової пошти», аптека та магазини, медпункт та кімната матері і дитини, а також можливість отримати безоплатну правову допомогу, низку адміністративних і соціальних послуг, скористатися медичними і соціальними програмами. Таку можливість отримали жителі Донбасу по обидва боки лінії розмежування завдяки відкриттю сучасного багатофункціонального центру надання адміністративних послуг на КПВВ у Новотроїцькому Донецької області.

Перший подібний ЦНАП на лінії розмежування відкрили на КПВВ міста Щастя Луганської області 10 листопада і поряд із цим продовжувалися підготовчі роботи для введення в дію подібного об’єкту в Новотроїцькому. Відчуйте різницю: у цей самий час на окупованій території Донбасу заблокували роботу всіх КПВВ, створивши для жителів краю дуже багато незручностей і проблем.

«Україна послідовно працює для людей, щоб покращити для них ситуацію. Ми бачимо, що ці кроки української влади дуже бентежать представників російських окупаційних адміністрацій — вони «захищають» населення, яке тримають у заручниках, від українських пенсій і соціальних виплат. Ситуація дуже складна, але ми зі свого боку зобов’язані зробити усе, що від нас залежить, аби максимально забезпечити дотримання прав людей на отримання гідної медичної та соціальної допомоги на підконтрольній території, права бути з родиною та інші», — наголосив віце-прем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який взяв участь у відкритті багатофункціонального ЦНАПу.

Окрім керівників прифронтового краю, зокрема голови Донецької ОДА Павла Кириленка, з роботою нового об’єкта на КПВВ вже змогли ознайомитися й міжнародні партнери: Надзвичайні й Повноважні посли Швеції та Польщі в Україні відповідно Тобіас Тиберг і Бартош Ціхоцкі, заступник Генерального консула ФРН в Донецьку Петер Герр.